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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-14T05:22+0300
https://ria.ru/20200314/1568589901.html
Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе
https://cdn23.img.ria.ru/images/151566/92/1515669299_706:0:5389:2634_1036x0_80_0_0_b000b501eb9f314ccd3c1ed7a029d038.jpg
РИА Новости

Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе

05:22 14.03.2020
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия. Архивное фото
ДАМАСК, 14 мар - РИА Новости. Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию. По словам Соуды, который был там в качестве надзирателя, положение беженцев близко к критическому.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Лагерь беженцев Эр-Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Соуда был задержан в феврале сотрудниками военной контрразведки Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную правительству арабской республики. Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки "Магавир ас-Саура" и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов. Американские военные отправляли их на задания, при этом хорошо платили: бывший полковник получал зарплату в 500 долларов - огромные деньги по меркам Сирии.
"Народ бежит, но это бывало крайне редко. Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300-400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-километровой зоны", - рассказал экс-полковник спецслужбам, интервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные.
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По его словам, он был в лагере "в принудительном порядке". "Надо было удерживать в повиновении жителей лагеря, осуществлять пропускной режим", - пояснил он.
Соуда отметил, что в лагере "ситуация очень тяжелая". "Мало воды, высокие цены, у людей нет шансов нормально жить, они в очень большой нужде. Ситуация со здоровьем детей плохая. Нет школ, дети беспризорные. Американцы иногда разрешают ввоз гуманитарной помощи, ее распределяют среди обитателей, но этого очень мало, просто чтобы люди не умерли", - отметил он.
Дезертир рассказал, что американцы также не препятствуют наркотрафику, который осуществляют террористы. "Синтетические наркотики - их там провозили столько, что на весь Ближний Восток хватит. Но нам говорили: "Это не ваше дело, пресекать наркотрафик к вашим задачам не относится", - сказал Султан Аид Абделла Соуда.
По данным сирийских спецслужб, Султан Аид Абделла Соуда дезертировал в 2013 году из-за угроз его семье со стороны боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", бежал в лагерь Эр-Рукбан, в котором владел интернет-магазином и предоставлял за оплату доступ в интернет местному населению.
В 2016 году принял предложение американской стороны о сотрудничестве, служил командиром опорного пункта "Аз-Зувейрия" в населенном пункте Эт-Танф. В декабре 2019 года посажен в тюрьму на 58 дней за нарушение действующего на территории американской военной базы запрета на использование средств мобильной связи. После решил с семьей покинуть Эт-Танф.
После задержания он предоставил сведения о количестве личного состава и вооружении на опорной базе Эт-Танф, о незаконных вооруженных формированиях, дислоцирующихся на территории базы, координаты важных объектов. Также он предоставил данные о примерном количестве семей, желающих вернуться на территорию, подконтрольную правительству.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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