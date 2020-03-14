Новый посол РФ в Венесуэле вручил главе МИД свои верительные грамоты

МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Новый посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров вручил главе МИД Боливарианской республики Хорхе Ареале свои верительные грамоты, говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы.
"На церемонии, которая состоялась в Желтом доме Антонио Хосе де Сукре, штаб-квартире МИД Венесуэлы, дипломаты подтвердили готовность обоих правительств консолидировать и расширять стратегическое партнёрство", - говорится в тексте коммюнике.
Министр иностранных дел Арреаса определил российско-венесуэльские отношения как стратегическое братство и поблагодарил Российскую Федерацию за конкретные шаги сотрудничества с Венесуэлой во всех областях.
"В трудные времена мы распространили сотрудничество на все области и углубили его там, где работа уже велась. Давайте строить отношения на более высоком уровне", - сказал министр иностранных дел Венесуэлы, которого цитирует МИД.
После акта вручения верительных грамот Арреаса и Мелик-Багдасаров осмотрели фотовыставку, которая была установлена в штаб-квартире МИД Венесуэлы по случаю 75-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений.