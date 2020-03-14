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Новый посол РФ в Венесуэле вручил главе МИД свои верительные грамоты
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РИА Новости

Новый посол РФ в Венесуэле вручил главе МИД свои верительные грамоты

05:13 14.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Новый посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров вручил главе МИД Боливарианской республики Хорхе Ареале свои верительные грамоты, говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы.
"На церемонии, которая состоялась в Желтом доме Антонио Хосе де Сукре, штаб-квартире МИД Венесуэлы, дипломаты подтвердили готовность обоих правительств консолидировать и расширять стратегическое партнёрство", - говорится в тексте коммюнике.
Министр иностранных дел Арреаса определил российско-венесуэльские отношения как стратегическое братство и поблагодарил Российскую Федерацию за конкретные шаги сотрудничества с Венесуэлой во всех областях.
"В трудные времена мы распространили сотрудничество на все области и углубили его там, где работа уже велась. Давайте строить отношения на более высоком уровне", - сказал министр иностранных дел Венесуэлы, которого цитирует МИД.
Российский дипломат, со своей стороны, подтвердил готовность укреплять и расширять союз между Каракасом и Москвой, который опирается на энергетические, финансовые и военно-технические основы через межправительственную комиссию высокого уровня Венесуэла-Россия.
После акта вручения верительных грамот Арреаса и Мелик-Багдасаров осмотрели фотовыставку, которая была установлена в штаб-квартире МИД Венесуэлы по случаю 75-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений.
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