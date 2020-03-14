Новый посол РФ в Венесуэле вручил главе МИД свои верительные грамоты

"На церемонии, которая состоялась в Желтом доме Антонио Хосе де Сукре, штаб-квартире МИД Венесуэлы, дипломаты подтвердили готовность обоих правительств консолидировать и расширять стратегическое партнёрство", - говорится в тексте коммюнике.

"В трудные времена мы распространили сотрудничество на все области и углубили его там, где работа уже велась. Давайте строить отношения на более высоком уровне", - сказал министр иностранных дел Венесуэлы, которого цитирует МИД.