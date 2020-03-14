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Мэр Торонто сел на карантин после поездки в Лондон
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РИА Новости

Мэр Торонто сел на карантин после поездки в Лондон

05:08 14.03.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Торонто, одного из крупнейших городов Канады, Джон Тори заявил, что добровольно сел на домашний карантин после возвращения из рабочей поездки в Лондон, следуя указаниям главы местной службы здравоохранения.
Как отметил в своем официальном заявлении Тори, после первого заражения коронавирусом в Торонто глава службы здравоохранения города Эйлин де Вилья рекомендовала всем, кто выезжал за пределы Канады в течение последних двух недель, добровольно сесть на домашний карантин на 14 дней.
"После возвращения в среду из деловой поездки в Лондон, Англия, эта рекомендация применима и ко мне. Вследствие этого я добровольно остаюсь на карантине в течение следующих 12 дней согласно рекомендации доктора де Вилья. На данный момент у меня нет симптомов, и я чувствую себя прекрасно", - заявил мэр.
Тори добавил, что в это время он будет продолжать свою работу в качестве мэра Торонто и представлять его жителей.
Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо не рекомендует канадцам ездить за рубеж из-за распространения нового коронавируса. Также согласно данным, опубликованным на сайте правительства, сейчас в стране зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.
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