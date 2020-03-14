Мэр Торонто сел на карантин после поездки в Лондон

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Мэр Торонто , одного из крупнейших городов Канады , Джон Тори заявил, что добровольно сел на домашний карантин после возвращения из рабочей поездки в Лондон , следуя указаниям главы местной службы здравоохранения.

Как отметил в своем официальном заявлении Тори, после первого заражения коронавирусом в Торонто глава службы здравоохранения города Эйлин де Вилья рекомендовала всем, кто выезжал за пределы Канады в течение последних двух недель, добровольно сесть на домашний карантин на 14 дней.

"После возвращения в среду из деловой поездки в Лондон, Англия , эта рекомендация применима и ко мне. Вследствие этого я добровольно остаюсь на карантине в течение следующих 12 дней согласно рекомендации доктора де Вилья. На данный момент у меня нет симптомов, и я чувствую себя прекрасно", - заявил мэр.

Тори добавил, что в это время он будет продолжать свою работу в качестве мэра Торонто и представлять его жителей.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо не рекомендует канадцам ездить за рубеж из-за распространения нового коронавируса. Также согласно данным, опубликованным на сайте правительства, сейчас в стране зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19.