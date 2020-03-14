Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады

При этом страна не останавливает занятия в учебных заведениях и не запрещает массовые мероприятия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.