БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар - РИА Новости. Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады из-за ситуации с коронавирусом, сообщило издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи.
При этом страна не останавливает занятия в учебных заведениях и не запрещает массовые мероприятия.
В пятницу стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса