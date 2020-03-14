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Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады
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РИА Новости

Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады

04:08 14.03.2020
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар - РИА Новости. Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады из-за ситуации с коронавирусом, сообщило издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи.
При этом страна не останавливает занятия в учебных заведениях и не запрещает массовые мероприятия.
В пятницу стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКанадаГватемала (республика)СШАВ мире
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