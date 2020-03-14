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Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро
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РИА Новости

Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро

03:48 14.03.2020 (обновлено: 04:03 14.03.2020)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской областиМазут
Мазут
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
Мазут. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Взрыв цистерны с мазутом в Находке привел к разливу, в частности, в озеро Соленое, жертв нет, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Instagram.
"Да, произошел взрыв емкости, крышку оторвало на 10 метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое", - сказал Кожемяко.
Он добавил, что "принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию". "Задействованы силы и средства, порядка 40 человек. Техника прибывает", — отметил он.
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае.
Площадь разлива нефтепродуктов после разгерметизации емкости с топочным мазутом в Находке Приморского края составила порядка одного гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоНаходкаПроисшествия
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