Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро

"Да, произошел взрыв емкости, крышку оторвало на 10 метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что "принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию". "Задействованы силы и средства, порядка 40 человек. Техника прибывает", — отметил он.