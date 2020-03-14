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Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
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РИА Новости

Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе

02:02 14.03.2020 (обновлено: 04:56 14.03.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о достижении сделки с администрацией президента Дональда Трампа по мерам реагирования на распространение коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.
"Мы гордимся тем, что достигли соглашения с администрацией для решения остающихся проблем, и теперь скоро примем закон о реагировании на коронавирусные заболевания в семьях", - написала Пелоси в письме конгрессменам.
Без такой поддержки сенат, преимущественно республиканский, мог бы не проголосовать за данный законопроект.
Позднее Трамп подтвердил в своем Twitter эти договоренности. "Я полностью поддерживаю закон о противодействии коронавирусу для семей... Я призываю республиканцев и демократов голосовать ЗА!" - написал Трамп.
Он добавил, что соответствующие поручения для имплементации этого закона будут даны главам минфина и минтруда.
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Пелоси ранее объявила, что законопроект под названием "Семья прежде всего" главным образом нацелен на то, чтобы "облегчить доступ к бесплатному тестированию на коронавирус, в том числе и для тех, кто не имеет страховки".
Кроме того, он предполагает предоставление оплачиваемого двухнедельного больничного для тех, кого затронул коронавирус. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции прокомментировал данный документ, обвинив демократов в том, что те недостаточно делают для реагирования на кризис. При этом он не стал однозначно говорить, что не будет поддерживать предложенный законопроект.
Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНэнси ПелосиДональд ТрампВОЗСШАВ мире
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