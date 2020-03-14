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Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
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РИА Новости

Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса

01:59 14.03.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Власти Кипра для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19 запретили въезд иностранных граждан, за исключением тех, кто работает или учится на острове, меры профилактики объявил президент Кипра Никос Анастасиадис в телеобращении к киприотам.
На Кипре подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом.
"Сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила, что Европа является центром пандемии", - сказал президент.
"Я знаю, что меры, которые принимаются или, возможно, в дальнейшем нам придется принимать, затрагивают и нарушают повседневную жизнь всех нас. Но другого выбора нет", - сказал Анастасиадис.
По его словам, правительство в дополнение к уже принятым мерам приняло новые.
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"С 1.00 15 марта на 15-дневный период на первом этапе запрещается въезд любому гражданину, независимо от его национальности, который не подпадает под следующие категории: граждане Кипра, легальные резиденты Республики Кипр, работающие на Кипре граждане Европы или третьих стран, граждане стран, которые находятся на назначенной дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями, граждане Европы либо третьих стран по неотложным профессиональным обязанностям при условии, что получили разрешение от соответствующего министерства, граждане Европы или третьих стран, обучающиеся в учебных заведениях на Кипре", - сообщил президент.
Президент сообщил об ограничении перехода на оккупированные территории - переходить линию смогут лишь киприоты и дипломаты.
Анастасиадис обратился ко всем жителям Кипра с просьбой использовать право проезда в абсолютно необходимых случаях.
Он сообщил также, что обучение государственных и частных школ в стране приостановлено до 10 апреля.
Объявленные меры, по его словам, не затрагивают торговую деятельность страны, нет никаких ограничений на импорт и экспорт товаров, включая товары первой необходимости. Правительство в ближайшие дни представит комплексную программу экономической поддержки предпринимателей.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНикос АнастасиадисКипрВ мире
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