Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Власти Власти Кипра для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19 запретили въезд иностранных граждан, за исключением тех, кто работает или учится на острове, меры профилактики объявил президент Кипра Никос Анастасиадис в телеобращении к киприотам.

На Кипре подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом.

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила, что Европа является центром пандемии", - сказал президент.

"Я знаю, что меры, которые принимаются или, возможно, в дальнейшем нам придется принимать, затрагивают и нарушают повседневную жизнь всех нас. Но другого выбора нет", - сказал Анастасиадис.

По его словам, правительство в дополнение к уже принятым мерам приняло новые.

"С 1.00 15 марта на 15-дневный период на первом этапе запрещается въезд любому гражданину, независимо от его национальности, который не подпадает под следующие категории: граждане Кипра, легальные резиденты Республики Кипр, работающие на Кипре граждане Европы или третьих стран, граждане стран, которые находятся на назначенной дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями, граждане Европы либо третьих стран по неотложным профессиональным обязанностям при условии, что получили разрешение от соответствующего министерства, граждане Европы или третьих стран, обучающиеся в учебных заведениях на Кипре", - сообщил президент.

Президент сообщил об ограничении перехода на оккупированные территории - переходить линию смогут лишь киприоты и дипломаты.

Анастасиадис обратился ко всем жителям Кипра с просьбой использовать право проезда в абсолютно необходимых случаях.

Он сообщил также, что обучение государственных и частных школ в стране приостановлено до 10 апреля.