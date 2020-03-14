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Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
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РИА Новости

Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом

00:50 14.03.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что у его жены подтвержден коронавирус COVID-19, а он находится на домашнем карантине и будет проводить брифинги по видеосвязи.
"У моей жены были подозрительные симптомы, и мы оба сочли целесообразным провериться на коронавирус. Институт Пастера недавно определил, что у меня отрицательный, но у моей жены положительный (анализ) на COVID-19. У моих детей и у меня нет никаких симптомов, в то время как моя супруга чувствует себя хорошо и остается изолированной от остальной семьи", - написал Петсас на своей странице в Facebook.
"Так что мы останемся дома в следующие дни. Я буду продолжать информировать политических корреспондентов, мои выступления и другие задачи будут выполняться удаленно, по телефону и/или в электронном виде", - написал официальный представитель правительства.
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Петсас призвал всех следовать советам экспертов и соблюдать все меры личной гигиены и защиты.
За сутки число заболевших коронавирусом в Греции выросло со 117 до 190 человек. В дополнение к принятым раньше мерам правительство Греции распорядилось закрыть на две недели рестораны, кафе и бары, кафетерии, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры, библиотеки.
Закрываются музеи и археологические памятники. В Греции уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Накануне без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио, в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.
Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил в четверг, что "настал великий час, настал час битвы" и власти сделают все необходимое для защиты людей.
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