Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех

БУЭНОС-АЙРЕС/МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Четыре человека погибли в Латинской Америке от коронавируса, число заболевших превысило 300 человек, следует из заявлений министерств здравоохранения региона.
Смерть второго человека была подтверждена сегодня в Аргентине. "Это был тяжелый случай, гражданину было более 60 лет, у него было хроническое заболевание", - сказал министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсия.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти 5 тысяч человек скончались.
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