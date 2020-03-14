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Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех

00:47 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для обнаружения коронавируса
Тест-система для обнаружения коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для обнаружения коронавируса
БУЭНОС-АЙРЕС/МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Четыре человека погибли в Латинской Америке от коронавируса, число заболевших превысило 300 человек, следует из заявлений министерств здравоохранения региона.
Смерть второго человека была подтверждена сегодня в Аргентине. "Это был тяжелый случай, гражданину было более 60 лет, у него было хроническое заболевание", - сказал министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсия.
Еще одна смерть была подтверждена в пятницу в Эквадоре, а несколько дней назад в Панаме.
Наибольшее число заболевших (98) в Бразилии. На втором месте – Чили с 43 случаями. В Аргентине заболел 31 человек, в Перу 28, в Панаме 27, в Коста-Рике – 26, в Эквадоре 23, в Мексике 17, в Колумбии 13.
Меньше всего случаев в Доминикане (5), Боливии (3), на Кубе (3), в Гондурасе (2). В пятницу стало известно о первых заболевших в Венесуэле (2), в Гватемале (1) и в Уругвае (4).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти 5 тысяч человек скончались.
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