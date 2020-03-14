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2020-03-14T08:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568580363.html
Возраст не помеха: как пожилые южноуральцы осваивают новые профессии
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РИА Новости

Возраст не помеха: как пожилые южноуральцы осваивают новые профессии

08:00 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновОбучение пожилых людей работе на планшете
Обучение пожилых людей работе на планшете
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пожилые люди в Челябинской области открывают для себя возможности самореализации и социальной активности. Новый проект "САД: Нужные люди" направлен на их вовлечение в различные активности: от обучения до волонтерства и самоорганизации в форме клуба с возможностью заработка на онлайн-площадке.
Проект работает в разных городах региона. Так, в Челябинске активно развиваются творческие мастерские, а в Миассе открылся клуб для активных пенсионеров "Компас". В поселках Коркино и Миасском проходят лекционные занятия для пенсионеров по различным темам – от освоения смартфонов до финансовой безопасности.
Пожилые люди во время занятий в спортзале
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Кроме того, пожилые южноуральцы осваивают лазерную гравировку и учатся работать на 3D-принтере. Также в программу входит обучение и более традиционным ремеслам – плетению, рисованию и изготовлению кукол.
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Хорошие новостиХорошие новостиЧелябинскКоркиноМиасс
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