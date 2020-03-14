Возраст не помеха: как пожилые южноуральцы осваивают новые профессии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пожилые люди в Челябинской области открывают для себя возможности самореализации и социальной активности. Новый проект "САД: Нужные люди" направлен на их вовлечение в различные активности: от обучения до волонтерства и самоорганизации в форме клуба с возможностью заработка на онлайн-площадке.

Проект работает в разных городах региона. Так, в Челябинске активно развиваются творческие мастерские, а в Миассе открылся клуб для активных пенсионеров "Компас". В поселках Коркино и Миасском проходят лекционные занятия для пенсионеров по различным темам – от освоения смартфонов до финансовой безопасности.