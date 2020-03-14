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Назван самый востребованный сувенир в метро Москвы
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РИА Новости

Назван самый востребованный сувенир в метро Москвы

09:07 14.03.2020 (обновлено: 09:23 14.03.2020)
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© Фото : официальный сайт Мэра МосквыСувенирные монеты в автомате метро Москвы
Сувенирные монеты в автомате метро Москвы
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Монета "Рожденный в СССР" стала самым востребованным сувениром в вендинговых автоматах московского метро. За три месяца работы их было продано полторы тысячи, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Чаще всего пассажиры столичной подземки покупали памятные предметы с символикой советского периода. Из пяти тысяч, проданных с момента установки новых автоматов, около полутора тысяч пришлось на монету "Рожденный в СССР", — рассказали в пресс-службе.

Спросом пользуются сувениры с символикой столицы — с изображением Храма Василия Блаженного и гербом Москвы, на их долю приходится около 30% продаж.

"Монеты со станциями метро тоже вошли в топ-список. За три месяца пассажиры приобрели на память о столичном метрополитене более 500 экземпляров", — уточнили в пресс-службе.

Такие автоматы были установлены в декабре прошлого года на десяти станциях московского метро: "Коломенская", "Домодедовская", "Проспект Мира", "Тургеневская", "Третьяковская", "Баррикадная", "Пушкинская", "Китай-город", "Цветной бульвар" и "Трубная".
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