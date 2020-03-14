OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и клип на него

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Музыканты из американская поп-рок группы OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и опубликовали на YouTube клип на него.

Музыканты находятся в старинном особняке. Фронтмен Райан Теддер поет о том, как его герой пытается пережить тяжелое расставание с любимой девушкой.

Композиция Didn’t I вошла в альбом Human. Всего в трек-лист будет включено 16 песен. В инстаграме музыканты сообщили , что релиз пластинки состоится 8 мая 2020 года. Предварительный заказ доступен уже сейчас.