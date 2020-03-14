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2020-03-14T02:53+0300
https://ria.ru/20200314/1568571476.html
OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и клип на него
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РИА Новости

OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и клип на него

02:53 14.03.2020
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Музыканты из американская поп-рок группы OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и опубликовали на YouTube клип на него.
Музыканты находятся в старинном особняке. Фронтмен Райан Теддер поет о том, как его герой пытается пережить тяжелое расставание с любимой девушкой.
Композиция Didn’t I вошла в альбом Human. Всего в трек-лист будет включено 16 песен. В инстаграме музыканты сообщили, что релиз пластинки состоится 8 мая 2020 года. Предварительный заказ доступен уже сейчас.
Сборник станет пятым студийником у OneRepublic. Последний, Oh My My был представлен в 2016 году.
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