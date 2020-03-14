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Туризм
2020-03-14T03:15+0300
https://ria.ru/20200314/1568563792.html
В США уличный пес ворует продукты с домашнего крыльца
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РИА Новости

В США уличный пес ворует продукты с домашнего крыльца

03:15 14.03.2020
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© Фото : public domainСобака породы бордер-колли
Собака породы бордер-колли
© Фото : public domain
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Семья из штата Техас посмотрела видео с камеры наблюдения и выяснила, что их регулярно обворовывает бродячая собака, сообщает Upi.
Десятилетняя Эбби Гарза ждала посылку — пасхальную корзину. Но, придя домой, обнаружила, что на крыльце ничего нет. Семья просмотрела запись с камеры, установленной на дверном звонке, и увидела пса. Он терпеливо ждал, пока почтальон оставит посылку у двери и уйдет. Затем подбежал и утащил добычу.
Гарза считают, что он виновен еще и в краже пакета с одеждой, которую заказала мать Эбби.
Семья говорит, что это местная бродячая собака, которую они прозвали Коди.
Пакеты найти так и не удалось.
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