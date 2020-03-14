В Австралии змея пряталась в мешке с картофелем, купленном в магазине

Марисса Дэвидсон разбирала покупки на кухне, когда рептилия вдруг выскользнула из мешка и поползла в сторону ее пятилетнего сына. Марисса схватила корзинку и накрыла ею пресмыкающееся, а затем убила его. Позже эксперты сказали что это была ядовитая болотная змея.