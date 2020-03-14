В Австралии змея пряталась в мешке с картофелем, купленном в магазине

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Жительница Нового Южного Уэльса приобрела в супермаркете пакет с картофелем, внутри которого пряталась змея, сообщает Upi.
Марисса Дэвидсон разбирала покупки на кухне, когда рептилия вдруг выскользнула из мешка и поползла в сторону ее пятилетнего сына. Марисса схватила корзинку и накрыла ею пресмыкающееся, а затем убила его. Позже эксперты сказали что это была ядовитая болотная змея.
Затем Дэвидсон обратилась в супермаркет, где приобрела такой сюрприз. Представители магазина убедили покупательницу, что инцидент расследуется и публично принесли извинения за произошедшее.
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