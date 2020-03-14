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Как кандидат в президенты США от демократов стал порядочным человеком
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РИА Новости

Как кандидат в президенты США от демократов стал порядочным человеком

08:00 14.03.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Добрый, знакомый со страданиями, поэтому понимающий горести своих избирателей и просто порядочный. Ну да, при этом путается в словах, так ведь это и нормально для человека 77 лет.
Так начинают лепить образ Джо Байдена, которого Демократическая партия США оказалась просто вынуждена выдвинуть на борьбу с республиканским кандидатом — потому что все ее прочие претенденты выглядели еще хуже.

Эта история обещает стать отличным уроком для всех интересующихся механикой демократии. Причем неважно, кто на этих странных выборах в итоге победит. Важно, сколько голосов все-таки соберет добрый и ласковый Байден, то есть сколько людей поддастся начавшей крутиться мощной машине по обработке мозгов.

И если из Байдена удастся сделать порядочного кандидата, тогда демократия всесильна. В смысле — она может вообще все.
В массовой New York Daily News появилась статья, написанная профессором (по специальности "политический менеджмент") Мэтью Даллеком. Мысль ее проста: Байден, бывший вице-президент США при Бараке Обаме, потерял первую жену и маленькую дочь в ДТП в 1972 году, а потом — через 43 года — сына, который умер в молодом возрасте от рака. И поэтому "его боль позволила ему инстинктивно, биологически быть соединенным с народом, она принесла ему то сострадание, которым немногие политические лидеры обладают с такой пронзительностью".
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Здесь интересная и свежая идея: богатые и знаменитые тоже плачут. Так они становятся добрее. Но наш профессор закладывает дополнительный вираж логики — он говорит, что страдания сделали Байдена "порядочным". И, чтобы всем было понятно, выносит это слово в заголовок.
Вот тут началось. Вся Америка — и мы с вами — знаем про недавнюю историю с еще одним сыном Байдена, Хантером, который оказался причастным к сложным коммерческим делам на Украине. И тогда вице-президент Байден потребовал увольнения генпрокурора Украины, а в наши дни президент Дональд Трамп и его команда имели неосторожность начать раскапывать эту историю уже с нынешним президентом Украины.
И раздался вой (с попытками импичмента уже Трампа): как мог он так поступить с возможным конкурентом на президентских выборах 2020 года?! Это непорядочно.
Но раз уж демократы решили сделать упор именно на этом замечательном качестве политиков, то как раз по поводу Байдена они начали получать множество ответов. Причем далеко не только насчет украинских деловых операций Хантера Байдена.
Вот, например, то самое смертельное ДТП, в котором виновата была погибшая жена Байдена, врезавшаяся в грузовик. Но сам Джозеф потом потратил десятилетия (!) на то, чтобы выставить водителя того грузовика в качестве опасного пьяницы. И не смог.
Далее был такой эпизод в американской истории — как вашингтонский истеблишмент годами травил судью Роберта Борка, стараясь испортить тому репутацию. И ключевую роль, роль организатора, сыграл тогда (успешно) сенатор Джозеф Байден. В итоге в Оксфордском словаре появился новый глагол, переводимый примерно как "боркать" кого-то, то есть систематически дискредитировать человека.
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Гуманизм гиены, проявленный в этих и иных эпизодах "сострадательным" Байденом, плохо вписывается в понятие порядочности. Но не забудем все о той же коррупции — и речь не только об украинском эпизоде с его сыном. Ведь у Байдена еще есть зять Хоуард, братья Джозеф и Фрэнк, сестра Вэлери. И про них есть книга "Портреты коррупции. Злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки".
По книге все пять упомянутых родственников Байдена получали коммерческие выгоды от тесного общения с вице-президентом США, вот, например, брат Джеймс, боровшийся за хорошие контракты в оккупированном Ираке (не все получилось), а также за госконтракты по линии Госдепартамента. И так далее.
Книга большая и внушительная (есть и другие публикации — их множество), но давайте посмотрим на довольно неожиданные уроки демократии — точнее, работы с массами, — которые преподает другая сторона. Можно было бы ожидать, что республиканцы сейчас, когда выявилось лидерство Байдена в его партии, будут валить его именно по части порядочности и коррупции.
Может быть, и будут — приберегают снаряды для финала кампании. Но, возможно, республиканцы считают, что обвинения в коррупции — это сильно заезженная демократами лошадь. Не говоря о том, что массовая аудитория, погребенная тоннами разоблачающих цифр и фактов, которые трудно самостоятельно проверить, от "коррупционного инструмента" быстро устает. Поэтому республиканцы пока что клюют Байдена по совершенно другой схеме.
Никоим образом не сострадательный Дональд Трамп недавно вытащил из предвыборного выступления Байдена в Канзас-сити одну фразу — "Извините. Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа". И разослал ее в своем твиттере. Рупор демократов, CNN, отозвался на это обвинительным актом без малейшего чувства юмора: "Трамп и его команда продвигают бесчестно отредактированное видео…" и т. д.
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Видео-то, конечно, отредактированное. И Трамп вообще-то просто пошутил, в своем стиле. Но в итоге миллионы американцев посмотрели исходный, полный вариант того самого выступления Байдена. А сказал он там, в частности, следующее — если это вообще можно перевести на русский и даже английский язык: "Превратите эти праймериз, которые насчет негативных атак, в такие, которые о том, что мы есть. Потому что мы не можем получить перевыборы. Мы не можем выиграть эти перевыборы. Извините…" (и далее см. выше).

То есть пока что главный аргумент республиканцев — в том, что демократы пытаются выдвинуть кандидата, который не способен связать двух слов, причем не способен давно и постоянно: возрастные явления, если не что-то похуже.

А демократы отзываются на это замечательной идеей, будящей лучшие чувства в избирателе: да ведь он добрый, сострадательный и порядочный, этот Байден. Пожалейте его.
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Хантер БайденДональд ТрампДжозеф БайденИракСШААвторы
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