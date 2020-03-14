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2020-03-14T08:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568505742.html
Без справок и очередей: льготники в Кирове переходят на "умный проезд"
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РИА Новости

Без справок и очередей: льготники в Кирове переходят на "умный проезд"

08:00 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. 17 марта в Кировской области будет запущен новый сервис "Умный проезд". Благодаря этому сервису льготники смогут оплачивать проезд банковской картой без необходимости сбора дополнительных справок и посещения различных инстанций.
"Новый сервис – пример оказания проактивных услуг, когда система сама определяет, имеет ли человек право на льготу. Для этого нужна только банковская карта. Плюсы очевидны – база данных граждан остается в органах государственной власти, гражданам не нужно никуда ходить и не нужно получать специальных карт. Хочу подчеркнуть, что новая система разработана в Кирове, но она может быть масштабирована на федеральном уровне", – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
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В настоящее время, чтобы воспользоваться правом льготного проезда, человеку нужно посетить органы соцзащиты и оформить справку о льготном статусе, затем, предъявив этот документ, получить соответствующую транспортную карту.
Новый сервис предполагает беззаявительный порядок обработки персональных данных гражданина для определения его права на получение льготы. Для этого в Кировской области создана специальная платформа – государственная информационная система "Умные услуги". Новый сервис подразумевает использование банковской карты любого банка платежной системы "Мир".
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Чтобы воспользоваться сервисом "Умный проезд" необходимо обратиться в любой центр "Мои документы" и дать согласие на обработку персональных данных в государственной информационной системе "Умные услуги". Процедура займет несколько минут, а сам сервис бесплатен. Центры "Мои документы" уже готовы принимать заявления граждан, желающих подключиться к сервису.
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Хорошие новостиХорошие новостиИгорь ВасильевКировская область
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