Без справок и очередей: льготники в Кирове переходят на "умный проезд"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. 17 марта в Кировской области будет запущен новый сервис "Умный проезд". Благодаря этому сервису льготники смогут оплачивать проезд банковской картой без необходимости сбора дополнительных справок и посещения различных инстанций.

"Новый сервис – пример оказания проактивных услуг, когда система сама определяет, имеет ли человек право на льготу. Для этого нужна только банковская карта. Плюсы очевидны – база данных граждан остается в органах государственной власти, гражданам не нужно никуда ходить и не нужно получать специальных карт. Хочу подчеркнуть, что новая система разработана в Кирове, но она может быть масштабирована на федеральном уровне", – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В настоящее время, чтобы воспользоваться правом льготного проезда, человеку нужно посетить органы соцзащиты и оформить справку о льготном статусе, затем, предъявив этот документ, получить соответствующую транспортную карту.

Новый сервис предполагает беззаявительный порядок обработки персональных данных гражданина для определения его права на получение льготы. Для этого в Кировской области создана специальная платформа – государственная информационная система "Умные услуги". Новый сервис подразумевает использование банковской карты любого банка платежной системы "Мир".