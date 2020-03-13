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В Москве призвали не оставлять детей без присмотра из-за ветра
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РИА Новости

В Москве призвали не оставлять детей без присмотра из-за ветра

13:13 13.03.2020 (обновлено: 18:13 16.03.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Соблюдать основные правила безопасности - закрывать окна, не оставлять детей без присмотра, не прятаться под деревьями и хрупкими конструкциями - рекомендуется в Москве в связи с усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду.
"В Москве из-за усиления ветра до 25 метров в секунду повышен уровень погодной опасности до "оранжевого"... Если усиление ветра застало вас в помещении, то рекомендуется закрывать окна, не выходить на улицу, либо свести количество выходов к минимуму. Очень важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильный ветер может повредить линии электропередачи и рекламные щиты, повалить деревья. В случае если вы находитесь на улице, в парковой зоне или в лесу, то не стоит прятаться под высокими деревьями, лучше всего отойти от них на 30-40 метров.
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"Если сильный ветер застал вас на улице, то укрываться нужно в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра рядом со стенами домов, поскольку с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, мачт, рекламных щитов, деревьев, промышленных объектов, остановок общественного транспорта", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если вы находитесь в пути, на открытой местности, лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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