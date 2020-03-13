Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Находящаяся в Находящаяся в Италии украинка скончалась в провинции Брешиа от коронавируса , сообщил МИД Украины

Ранее Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины в Twitter

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.