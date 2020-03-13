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Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
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РИА Новости

Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса

23:38 13.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Находящаяся в Италии украинка скончалась в провинции Брешиа от коронавируса, сообщил МИД Украины.
Ранее Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
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"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины в Twitter.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМИД УкраиныИталияУкраинаВ мире
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