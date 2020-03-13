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Глава Мексиканской фондовой биржи заразился коронавирусом
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РИА Новости

Глава Мексиканской фондовой биржи заразился коронавирусом

20:14 13.03.2020 (обновлено: 20:25 13.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Мексиканская фондовая биржа в официальном заявлении сообщила о заражении коронавирусом президента группы компаний Хайме Руиса Сакристана.
"Доктор Хайме Руис Сакристан, президент управляющего совета, вчера получил положительный результат анализов на коронавирус Covid-19", - говорится в сообщении биржи.
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Согласно заявлению, заболевание главы компании протекает бессимптомно, в течение двух недель он будет находиться дома под наблюдением врачей и продолжит исполнение обязанностей.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМексика
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