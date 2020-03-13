Глава Мексиканской фондовой биржи заразился коронавирусом

"Доктор Хайме Руис Сакристан, президент управляющего совета, вчера получил положительный результат анализов на коронавирус Covid-19", - говорится в сообщении биржи.

Согласно заявлению, заболевание главы компании протекает бессимптомно, в течение двух недель он будет находиться дома под наблюдением врачей и продолжит исполнение обязанностей.