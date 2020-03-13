В Сальвадоре объявили красный уровень тревоги из-за коронавируса

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране в связи с распространением коронавируса и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения нарушителям извне.
"Министерству гражданской защиты приказано объявить красную тревогу на всей территории страны. Любое лицо, обнаруженное при попытке въехать в нашу страну нелегально, будет заключено в тюрьму. Запрещаются мероприятия численностью более 200 человек", - сообщил Букеле в Twitter.
Несколькими минутами позже президент, также в Twitter, обратился к спикеру парламента с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в стране.
Накануне власти Сальвадора, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, ввели карантин по всей стране на 21 день. Запрещается въезд в страну всем иностранцам, за исключением дипломатов и тех, кто имеет резидентство. Граждане Сальвадора смогут попасть в страну после сдачи анализов и карантина.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса