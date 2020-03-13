НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар - РИА Новости. Пакистан закроет границы с Ираном и Афганистаном и ограничит прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса, сообщили власти страны.
"Полностью закрыть западные границы Пакистана с Афганистаном и Ираном … на период двух недель, начиная с 16 марта 2020 года, для предотвращения распространения COVID-19 в лучших интересах трёх братских стран", - говорится в постановлении правительства.
Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши также заявил, что Пакистан ограничит число аэропортов, принимающих международные рейсы.
"Только аэропорты Карачи, Лахора и Исламабада смогут принимать международные рейсы", - цитирует Куреши телеканал Dunya TV.
Согласно последним данным, на территории Пакистана коронавирус обнаружен у 21 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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