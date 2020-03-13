Пакистан закроет границы с Ираном и Афганистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар - РИА Новости. Пакистан закроет границы с Ираном Афганистаном и ограничит прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса, сообщили власти страны.

"Полностью закрыть западные границы Пакистана с Афганистаном и Ираном … на период двух недель, начиная с 16 марта 2020 года, для предотвращения распространения COVID-19 в лучших интересах трёх братских стран", - говорится в постановлении правительства.

Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши также заявил, что Пакистан ограничит число аэропортов, принимающих международные рейсы.

"Только аэропорты Карачи , Лахора и Исламабада смогут принимать международные рейсы", - цитирует Куреши телеканал Dunya TV.

Согласно последним данным, на территории Пакистана коронавирус обнаружен у 21 человека.