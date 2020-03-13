Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил

Шойгу рассказал и о найденном в тех местах старом гранитном верстовом столбе. "Это тот самый верстовой столб, от которого началось движение (советских войск) на запад. И мы предполагаем сделать его одним из центральных мест на площади перед храмом", - отметил министр.