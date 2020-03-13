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Религия и мировоззрение
2020-03-13T19:06+0300
https://ria.ru/20200313/1568578761.html
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/36/1563743674_0:178:3324:2048_1036x0_80_0_0_9fd12e8a67496675e85c74639066ded3.jpg
РИА Новости

Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил

19:06 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил РФ строится на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что там в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Москвы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Это именно тот рубеж, это именно та линия. И рядом Алабино, в котором был штаб обороны Москвы, который возглавлял (будущий маршал Георгий) Жуков. И там были очень и очень серьезные, очень важные, первые позитивные события, там начались наши первые успехи (в той войне)", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".
Шойгу рассказал и о найденном в тех местах старом гранитном верстовом столбе. "Это тот самый верстовой столб, от которого началось движение (советских войск) на запад. И мы предполагаем сделать его одним из центральных мест на площади перед храмом", - отметил министр.
Главный храм ВС России возводится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма ведется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Религия и мировоззрениеГлавный храм Вооруженных сил РоссииНовости - Религия и мировоззрениеСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)Общество
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