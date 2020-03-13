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Пакистан закроет школы и институты из-за коронавируса
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РИА Новости

Пакистан закроет школы и институты из-за коронавируса

19:04 13.03.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар - РИА Новости. Пакистан закроет все образовательные учреждения до 5 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил министр образования Шафкат Махмуд.
"На заседании Комитета национальной безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана было принято решение закрыть все учебные заведения страны до 5 апреля. Это включает в себя все школы и университеты, государственные и частные, профессиональные учреждения и семинарии", - написал он в Twitter.
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Махмуд добавил, что 27 марта министерство образования рассмотрит ситуацию с закрытием учебных заведений и обсудит дальнейшие шаги.
Согласно последним данным, на территории Пакистана коронавирус обнаружен у 21 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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