Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео энергетическую безопасность

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Вашингтона, а также тематику энергетической безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Тринадцатого марта 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео. Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Первого февраля Помпео посетил Белоруссию, в этот день состоялись его переговоры с президентом республики Александром Лукашенко. По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам. В этой связи он отмечал, что все, что нужно Минску, - это обратиться с соответствующим запросом к США, "самыми крупными производителями энергоресурсов в мире".
Месяц спустя, в марте, Лукашенко заявил, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в Белоруссию. Президент также уточнил, что обсуждал эту тему с Помпео в ходе его визита Минск.
Москва и Минск с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. В этой связи в белорусском правительстве сообщали, что в качестве альтернативы республика рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Лукашенко ранее также сообщал, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.
9 марта, 11:24Белоруссия увидела выгоду от падения цен на нефть