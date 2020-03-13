Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео энергетическую безопасность

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Вашингтона, а также тематику энергетической безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Тринадцатого марта 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео. Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Первого февраля Помпео посетил Белоруссию, в этот день состоялись его переговоры с президентом республики Александром Лукашенко. По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам. В этой связи он отмечал, что все, что нужно Минску, - это обратиться с соответствующим запросом к США, "самыми крупными производителями энергоресурсов в мире".

Месяц спустя, в марте, Лукашенко заявил, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в Белоруссию. Президент также уточнил, что обсуждал эту тему с Помпео в ходе его визита Минск.