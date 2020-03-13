Швейцария ужесточила контроль на границе

Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении

ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточает контроль на границе, вводит запрет на въезд и транзит туристов из Италии , в случае ухудшения ситуации с коронавирусом аналогичные меры распространятся на другие, в первые очередь, соседние с Конфедерацией страны, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в пятницу.

"Федеральный совет принял решение восстановить, с немедленным вступлением в силу и на индивидуальной основе, Шенгенский контроль на всех своих границах. Таким образом, въезд в Швейцарию из Италии разрешен только гражданам Швейцарии, лицам, имеющим вид на жительство в Швейцарии, и тем, кому необходимо прибыть в Швейцарию по деловым причинам", - говорится в заявлении правительства.

Транзит и перевозка товаров по-прежнему разрешены. Также въезд на территорию Швейцарии будет разрешен лицам, имеющим веские причины.

"Федеральный совет постоянно следит за ситуацией и, в случае необходимости, распространит пограничные меры на лиц, совершающих поездки из других стран или регионов", - подчеркивается в документе.

Федеральный совет в пятницу принял решение ужесточить меры борьбы с заболеванием. В частности, с 13 марта по 30 апреля вводится запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек. Запрет распространяется на развлекательные структуры, горнолыжные курорты, музеи, кинотеатры, СПА и бассейны. В ресторанах и на дискотеках или в клубах не может находиться свыше 50 человек одновременно. Также до 4 апреля по всей стране закрываются школы.