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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T18:50+0300
https://ria.ru/20200313/1568575965.html
В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/152399/69/1523996975_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_af36ff958dc4806dd86638691e0ea711.jpg
РИА Новости

В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России

18:26 13.03.2020 (обновлено: 18:50 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник ММВБ
Сотрудник ММВБ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Индекс финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства за три дня вырос до 3,69 пункта, свидетельствуя о приближении финансовой системы России к состоянию кризиса.
Ранее АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Граница перехода экономики в состояние кризиса - 2,5 пункта. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса". Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.
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"Пандемия коронавируса COVID–19 привела к снижению деловой активности по всему миру и ухудшению ожиданий относительно перспектив экономического роста, в том числе в странах с развитой экономикой", - отмечает рейтинговое агентство.
Старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова добавила, что усиление финансового стресса в России согласуется с общемировыми тенденциями. При этом она отметила, что индексы финансового стресса достигают высоких значений достаточно редко и не обязательно являются предвестниками рецессии.
"Например, глобальный индекс финансового стресса BofA Merrill Lynch Global FSI достигал относительно высоких значений в 2011 году (на фоне долгового кризиса в Европе) и в начале 2016-го (вследствие падения нефтяных цен), но глобальной рецессии за этим не последовало", - напомнила специалист.
Аналитик считает, что если ситуация на фондовых рынках стабилизируется, то индекс финансового стресса снизится. Если соглашения по нефти не будет, а негативный эффект от распространения коронавируса останется, то кризисные явления продолжатся.
Она добавила, что пока сохраняется высокая вероятность пессимистичного сценария.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Экономика
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