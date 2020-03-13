В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Индекс финансового стресса Индекс финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства за три дня вырос до 3,69 пункта, свидетельствуя о приближении финансовой системы России к состоянию кризиса.

Ранее АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Граница перехода экономики в состояние кризиса - 2,5 пункта. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса". Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

"Пандемия коронавируса COVID–19 привела к снижению деловой активности по всему миру и ухудшению ожиданий относительно перспектив экономического роста, в том числе в странах с развитой экономикой", - отмечает рейтинговое агентство.

Старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова добавила, что усиление финансового стресса в России согласуется с общемировыми тенденциями. При этом она отметила, что индексы финансового стресса достигают высоких значений достаточно редко и не обязательно являются предвестниками рецессии.

"Например, глобальный индекс финансового стресса BofA Merrill Lynch Global FSI достигал относительно высоких значений в 2011 году (на фоне долгового кризиса в Европе) и в начале 2016-го (вследствие падения нефтяных цен), но глобальной рецессии за этим не последовало", - напомнила специалист.

Аналитик считает, что если ситуация на фондовых рынках стабилизируется, то индекс финансового стресса снизится. Если соглашения по нефти не будет, а негативный эффект от распространения коронавируса останется, то кризисные явления продолжатся.