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Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 60
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 60

16:59 13.03.2020
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© REUTERS / Adrian PortugalЖенщина в очереди на автовокзале города Кубао, Филиппины. 13 марта 2020
Женщина в очереди на автовокзале города Кубао, Филиппины. 13 марта 2020
© REUTERS / Adrian Portugal
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин сообщило в пятницу о 12 новых случаях заражения новым коронавирусом в стране, общее число зараженных достигло 64, сообщает интернет-портал Rappler.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 52 человек, пятеро из них скончались.
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По данным портала, четыре человека из 12 недавно зараженных являются гражданами Филиппин. Гражданство остальных заболевших уточняется.
Ранее Филиппины ввели запрет на въезд из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В связи с распространением болезни президент страны Родриго Дутерте также подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и ввел карантин в столичном регионе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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