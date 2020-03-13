Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 60

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин сообщило в пятницу о 12 новых случаях заражения новым коронавирусом в стране, общее число зараженных достигло 64, сообщает интернет-портал Rappler.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 52 человек, пятеро из них скончались.
По данным портала, четыре человека из 12 недавно зараженных являются гражданами Филиппин. Гражданство остальных заболевших уточняется.
Ранее Филиппины ввели запрет на въезд из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В связи с распространением болезни президент страны Родриго Дутерте также подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и ввел карантин в столичном регионе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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