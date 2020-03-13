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В Судане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Судане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

16:53 13.03.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
КАИР, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Судана объявило о первом случае заражения коронавирусом в стране, заболевание было диагностировано у жителя Хартума, вернувшегося из поездки в ОАЭ в марте.
"Минздрав объявляет о первом случае заболевания коронавирусом... Заболевший - мужчина старше 50 лет, проживавший в Хартуме, он скончался 12 марта", - говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении министерства.
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Ведомство также сообщило, что мужчина посещал ОАЭ в начале марта.
Суданский минздрав отметил, что предпринимаются необходимые меры по профилактике распространения вируса COVID-19 в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСуданОАЭВ мире
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