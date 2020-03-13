В Судане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

КАИР, 13 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Судана объявило о первом случае заражения коронавирусом в стране, заболевание было диагностировано у жителя Хартума, вернувшегося из поездки в ОАЭ в марте.

"Минздрав объявляет о первом случае заболевания коронавирусом... Заболевший - мужчина старше 50 лет, проживавший в Хартуме, он скончался 12 марта", - говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении министерства.

Ведомство также сообщило, что мужчина посещал ОАЭ в начале марта.

Суданский минздрав отметил, что предпринимаются необходимые меры по профилактике распространения вируса COVID-19 в стране.