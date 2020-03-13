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В Москве из-за непогоды вечером ожидаются восьмибалльные пробки
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РИА Новости

В Москве из-за непогоды вечером ожидаются восьмибалльные пробки

16:50 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пробки до 8 баллов ожидаются на дорогах российской столицы в вечерний час пик из-за дождя и сильного ветра, днем они достигли 7 баллов, сообщают в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В городе зафиксировано более 200 поваленных деревьев, повреждено 48 автомобилей, произошло 2 случая обрыва электропроводов. В результате погодных условий пострадало 2 человека, еще один - погиб.
"Весь день в Москве идет дождь и ветер с порывами до 24 метров в секунду. В настоящий момент движение в городе 7 баллов. Ждем осложнения дорожной ситуации до 8 баллов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что при неблагоприятных погодных условиях и в условиях плохой видимости вероятность попасть в мелкое ДТП увеличивается в разы.
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"Призываем водителей быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, рекомендуем не парковать автомобили под деревьями и вблизи шатких конструкций", - подчеркивается в сообщении.
Дополняется, что выезжать из города на личных автомобилях лучше после окончания вечернего часа пик – после 20 часов. В вечерний час пик, чтобы спрогнозировать время поездки, ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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