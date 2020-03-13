Белоруссия и Россия нарастили торговлю сельскохозяйственной продукцией

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия по итогам 2019 года нарастили торговлю сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания на 4,7%, до 5,8 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба минсельхозпрода республики.

Как отмечается, такие цифры были озвучены в пятницу во время совместного заседания коллегий минсельхозов Белоруссии и России, которое состоялось в режиме видеоконференции.

"Торгово-экономическое сотрудничество, как важное направление двустороннего взаимодействия, выполняет особую роль в укреплении интеграции Беларуси и России. В 2019 году объем внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Республикой Беларусь и Российской Федерацией вырос на 4,7 % и составил 5,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как отметил в ходе коллегии министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько, Минск настроен на поиск новых форм сотрудничества и реализацию совместных проектов в аграрной сфере с российскими коллегами. "Наше сотрудничество, безусловно, можно назвать стратегическим, так как оно оказывает значительное влияние на экономику двух стран и охватывает различные направления и сферы, от совместных научных разработок до реализации проектов", - сказал министр.

Например, как уточнили в пресс-службе, в настоящее время разработаны и проходят согласование концепции программ Союзного государства Белоруссии и России по разработке на основе цифровых технологий автоматизированных и роботизированных технологических процессов и оборудования для производства молока и молочной продукции, а также ресурсосберегающих и экологически безопасных интеллектуальных машинных технологий и комплексов роботизированных техсредств для производства продукции садоводства и питомниководства.