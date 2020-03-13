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Туризм
2020-03-13T18:40+0300
https://ria.ru/20200313/1568567882.html
В Москве упала посещаемость визовых центров стран Европы
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РИА Новости

В Москве упала посещаемость визовых центров стран Европы

18:40 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число посетителей визовых центров в Москве популярных у туристов страны Европы сократилось на фоне карантинных мер и ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
Новые ограничения повлияли на число желающих подать документы для получения визы в Италию в Москве.
По словам представителя визового центра в столице, он работает "как обычно". "Все в стандартном режиме: принимаем документы, выдаем визы", — сказал он.
Однако, как передает корреспондент РИА Новости, у входа в здание стояло всего три человека, хотя обычно собирается очередь из нескольких десятков желающих подать документы. За 15 минут из здания вышли семь человек.
Сотрудник визового центра Испании в Москве сообщил о резком падении числа посетителей. "Людей нет, посещаемость очень резко упала", — сказал он.
Кроме того, по его словам, сотрудники выходят на работу "в сокращенном режиме". "Было 20 человек — стало, например, 17", — пояснил он.
Приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. "У каждого сотрудника на столе стоит антисептический гель для рук, моем руки. В масках, правда, не ходим", — рассказали в центре.
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