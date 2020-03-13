В Москве упала посещаемость визовых центров стран Европы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число посетителей визовых центров в Москве популярных у туристов страны Европы сократилось на фоне карантинных мер и ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Новые ограничения повлияли на число желающих подать документы для получения визы в Италию в Москве.

По словам представителя визового центра в столице, он работает "как обычно". "Все в стандартном режиме: принимаем документы, выдаем визы", — сказал он.

Однако, как передает корреспондент РИА Новости, у входа в здание стояло всего три человека, хотя обычно собирается очередь из нескольких десятков желающих подать документы. За 15 минут из здания вышли семь человек.

Сотрудник визового центра Испании в Москве сообщил о резком падении числа посетителей. "Людей нет, посещаемость очень резко упала", — сказал он.

Кроме того, по его словам, сотрудники выходят на работу "в сокращенном режиме". "Было 20 человек — стало, например, 17", — пояснил он.