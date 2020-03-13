"Лаборатория Касперского" закрыла на карантин офисы в Италии

Компания также рекомендовала всем сотрудникам в ближайшее время по возможности воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран людям рекомендуется работать из дома и анализировать свое состояние здоровья.