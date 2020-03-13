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"Лаборатория Касперского" закрыла на карантин офисы в Италии
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РИА Новости

"Лаборатория Касперского" закрыла на карантин офисы в Италии

16:43 13.03.2020 (обновлено: 16:45 13.03.2020)
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© Фото : Лаборатория КасперскогоЛоготип компании "Лаборатория Касперского"
Логотип компании Лаборатория Касперского
© Фото : Лаборатория Касперского
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Офисы "Лаборатории Касперского" в Италии временно закрыты на карантин, в других европейских странах и США сотрудникам рекомендуется работать удаленно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Ранее компания временно закрыла офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона в компании установлен гибкий график работы, а в самих офисах коллегам раздают респираторные маски и санитайзеры.
"Для "Лаборатории Касперского" здоровье сотрудников имеет наивысший приоритет, компания принимает все доступные меры для нераспространения коронавируса", - отметили в пресс-службе.
Компания также рекомендовала всем сотрудникам в ближайшее время по возможности воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран людям рекомендуется работать из дома и анализировать свое состояние здоровья.
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"Мы внимательно следим за ситуацией и регулярно напоминаем сотрудникам о простых правилах, которых стоит придерживаться, чтобы снизить риски заболеть, но при этом просим не поддаваться панике. Случаев заражения коронавирусом среди наших сотрудников нет", - добавили в пресс-службе компании.
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