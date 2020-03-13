В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов

ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила более 55 единиц военной техники вблизи жилых районов у подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение более 55 единиц вооружения и военной техники (ВС Украины - ред.)", - заявил Осадчий.
По его словам, бронетехнику украинских силовиков, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и ракетно-зенитный комплекс "Стрела-10" выявили в 18 подконтрольных Киеву населенных пунктах, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, чтобы не допустить обнаружение техники, размещенной в нарушение минских договоренностей у линии соприкосновения, украинские силовики препятствуют работе беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полёты над подконтрольной Киеву территорией.
"Девятого марта по указанию командира 72-й бригады (ВС Украины - ред.) расчет БПЛА бригады попытался уничтожить БПЛА СММ ОБСЕ, протаранив его собственным беспилотником. По счастливой случайности… наблюдатели СММ посадили свой БЛА без повреждений", - дополнил Осадчий.
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