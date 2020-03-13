Басманный суд Москвы эвакуировали из-за "минирования"

Мужчина у здания Басманного суда в Москве

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", - сказала она.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.