Басманный суд Москвы эвакуировали из-за "минирования"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", - сказала она.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.