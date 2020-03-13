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Басманный суд Москвы эвакуировали из-за "минирования"
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РИА Новости

Басманный суд Москвы эвакуировали из-за "минирования"

15:35 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина у здания Басманного суда в Москве
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", - сказала она.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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Басманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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