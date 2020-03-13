В московских мечетях будут проводить регулярную дезинфекцию

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Во всех московских мечетях и молитвенных залах будет проводиться регулярная дезинфекция в рамках профилактики коронавируса, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"В мечетях регулярно между намазами будет проходить полная дезинфекция. Сотрудники будут мыть ковры, дезинфицировать ручки и все то, чего касаются люди. Также помещения будут дополнительно проветриваться", - сказал муфтий.
Также он сообщил, что верующих призвали оставаться дома, если они чувствуют недомогание, либо у них появились признаки простудных заболеваний. В таком случае, пояснил он, посещение мечети в пятницу, когда совершается коллективная молитва, для них не обязательно. В целом все мероприятия в молельных домах, уточнил он, проходят в штатном режиме.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.