В московских мечетях будут проводить регулярную дезинфекцию

"В мечетях регулярно между намазами будет проходить полная дезинфекция. Сотрудники будут мыть ковры, дезинфицировать ручки и все то, чего касаются люди. Также помещения будут дополнительно проветриваться", - сказал муфтий.

Также он сообщил, что верующих призвали оставаться дома, если они чувствуют недомогание, либо у них появились признаки простудных заболеваний. В таком случае, пояснил он, посещение мечети в пятницу, когда совершается коллективная молитва, для них не обязательно. В целом все мероприятия в молельных домах, уточнил он, проходят в штатном режиме.