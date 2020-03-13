КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Калининградские власти пока не планируют отменять уроки в школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Власти Литвы и Польши, с которыми российская Калининградская область имеет общие границы, временно запретили массовые мероприятия и закрыли учебные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса.
"Ограничивать занятия в образовательных учреждениях пока не планируется", - сказал Алиханов.
Ранее калининградские власти рекомендовали ограничить выезд организованных групп детей за границу для участия в спортивных, культурных мероприятиях, в том числе туристической направленности.
В пятницу на оперативном совещании в правительстве области губернатор объявил о том, что местным чиновникам, а также депутатам и сотрудникам подведомственных учреждений запрещено выезжать за границу. По словам Алиханова, ограничительные меры продлятся как минимум, месяц.
В настоящее время в Калининградской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.