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Калининградские власти пока не планируют отменять уроки в школах
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РИА Новости

Калининградские власти пока не планируют отменять уроки в школах

14:15 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Калининградские власти пока не планируют отменять уроки в школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Власти Литвы и Польши, с которыми российская Калининградская область имеет общие границы, временно запретили массовые мероприятия и закрыли учебные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
"Ограничивать занятия в образовательных учреждениях пока не планируется", - сказал Алиханов.
Ранее калининградские власти рекомендовали ограничить выезд организованных групп детей за границу для участия в спортивных, культурных мероприятиях, в том числе туристической направленности.
В пятницу на оперативном совещании в правительстве области губернатор объявил о том, что местным чиновникам, а также депутатам и сотрудникам подведомственных учреждений запрещено выезжать за границу. По словам Алиханова, ограничительные меры продлятся как минимум, месяц.
В настоящее время в Калининградской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Антон АлихановВОЗПольшаКалининградская областьЛитваОбщество
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