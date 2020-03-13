В ДНР заявили об обстреле района насосной станции со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция проложена в районе подконтрольного ДНР города Ясиноватая в населенном пункте Васильевка. Объект снабжает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.
"Сегодня в 11.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны поселка Каменка в направлении поселка Васильевка с применением зенитных установок и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - заявил представитель ДНР в СЦКК.