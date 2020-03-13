Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T13:44+0300
https://ria.ru/20200313/1568549099.html
В ДНР заявили об обстреле района насосной станции со стороны силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле района насосной станции со стороны силовиков

13:44 13.03.2020
182
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция проложена в районе подконтрольного ДНР города Ясиноватая в населенном пункте Васильевка. Объект снабжает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Вчера, 09:55
В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
"Сегодня в 11.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны поселка Каменка в направлении поселка Васильевка с применением зенитных установок и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, обстрел сорвал визит на территорию объекта координатора группы по экономическим вопросам на переговорах по Донбассу в Минске Ульриха Браденбурга.
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
12 марта, 18:30
В ДНР заявили об увеличении информационных атак со стороны Украины
000012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Украинский военный
В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послами Марокко и Франции миротворчество в Африке
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Глава Гидрометцентра прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
Украинский военный
В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния