Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и рабочую встречу с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Совсем скоро состоится оперативное совещание с членами Совбеза, регулярное мероприятие. Далее в течение дня у него запланирован ряд рабочих встреч. Также в рамках рабочего визита будет находиться в Москве президент Южной Осетии Бибилов. Состоится встреча президента России и президента Южной Осетии", - рассказал Песков о графике Путина на пятницу.
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