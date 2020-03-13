В Армении закрыли учебные заведения из-за риска коронавируса

ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Работа учебных заведений в Армении остановлена как минимум до 23 марта из-за коронавируса, сообщил в пятницу премьер-министр Никол Пашинян.
На данный момент в Армении подтверждены шесть случаев коронавируса.
"Как минимум до 23 марта работа учебных заведений Армении прекращена, то есть занятий не будет", - сказал Пашинян в видеообращении на странице в Facebook.
По его словам, власти 18 или 19 марта вновь рассмотрят вопрос о работе учебных заведений и в зависимости от ситуации сроки могут быть продлены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса