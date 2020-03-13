В Армении закрыли учебные заведения из-за риска коронавируса

ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Работа учебных заведений в Работа учебных заведений в Армении остановлена как минимум до 23 марта из-за коронавируса , сообщил в пятницу премьер-министр Никол Пашинян

На данный момент в Армении подтверждены шесть случаев коронавируса.

"Как минимум до 23 марта работа учебных заведений Армении прекращена, то есть занятий не будет", - сказал Пашинян в видеообращении на странице в Facebook

По его словам, власти 18 или 19 марта вновь рассмотрят вопрос о работе учебных заведений и в зависимости от ситуации сроки могут быть продлены.