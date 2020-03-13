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В Армении закрыли учебные заведения из-за риска коронавируса
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РИА Новости

В Армении закрыли учебные заведения из-за риска коронавируса

12:17 13.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Работа учебных заведений в Армении остановлена как минимум до 23 марта из-за коронавируса, сообщил в пятницу премьер-министр Никол Пашинян.
На данный момент в Армении подтверждены шесть случаев коронавируса.
"Как минимум до 23 марта работа учебных заведений Армении прекращена, то есть занятий не будет", - сказал Пашинян в видеообращении на странице в Facebook.
По его словам, власти 18 или 19 марта вновь рассмотрят вопрос о работе учебных заведений и в зависимости от ситуации сроки могут быть продлены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНикол ПашинянКоронавирусыАрменияВ мире
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