Лукашенко рассказал, как милиция может помочь борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо из этих пациентов выздоровели, первый был выписан из больницы в четверг.