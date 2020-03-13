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Лукашенко рассказал, как милиция может помочь борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как милиция может помочь борьбе с коронавирусом

12:07 13.03.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская милиция может поспособствовать борьбе с распространением коронавируса нового типа в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Белоруссии диагностирован 21 случай заболевания новым коронавирусом, при этом четверо из этих пациентов выздоровели, первый был выписан из больницы в четверг.
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"Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они (пожилые люди - ред.) побудут дома", - заявил в пятницу Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева и касаясь темы борьбы с распространением новой болезни в стране, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
Он рассказал, что исходя из китайского опыта борьбы с коронавирусом, сделан вывод, что "остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам". "Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый", - отметил Лукашенко.
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