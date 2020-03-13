Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети

ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя , который в социальной сети опубликовал комментарии, оскорбляющие чувства верующих, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Ставропольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и чувств верующих. Данное уголовное дело возбуждено СК по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следователь СК в настоящее время проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, уточняет ведомство.

По информации главного управления МВД по Ставропольскому краю, мужчина публиковал комментарии систематически, в том числе с использованием нецензурной брани.