Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети

ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя, который в социальной сети опубликовал комментарии, оскорбляющие чувства верующих, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Ставропольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019 году подозреваемый опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и чувств верующих. Данное уголовное дело возбуждено СК по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Следователь СК в настоящее время проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, уточняет ведомство.
По информации главного управления МВД по Ставропольскому краю, мужчина публиковал комментарии систематически, в том числе с использованием нецензурной брани.
"По месту жительства гражданина обнаружены и изъяты технические средства, с помощью которых злоумышленник публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих", - отмечает МВД. В ходе допроса мужчина пояснил, что целенаправленно размещал подобные публикации, уточнили в МВД.