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Религия и мировоззрение
2020-03-13T11:44+0300
https://ria.ru/20200313/1568533967.html
Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети

11:16 13.03.2020 (обновлено: 11:44 13.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя, который в социальной сети опубликовал комментарии, оскорбляющие чувства верующих, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Ставропольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019 году подозреваемый опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и чувств верующих. Данное уголовное дело возбуждено СК по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Следователь СК в настоящее время проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, уточняет ведомство.
Телеведущий Иван Ургант
28 января, 15:31Религия и мировоззрение
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По информации главного управления МВД по Ставропольскому краю, мужчина публиковал комментарии систематически, в том числе с использованием нецензурной брани.
"По месту жительства гражданина обнаружены и изъяты технические средства, с помощью которых злоумышленник публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих", - отмечает МВД. В ходе допроса мужчина пояснил, что целенаправленно размещал подобные публикации, уточнили в МВД.
18100422
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Религия и мировоззрениеСтавропольПроисшествия
Популярные комментарии
Нужен всё-таки закон по защите чувств неверующих..
13 марта, 11:19
Андрей Дашков
2100001
Скоро эти "верующие" на улице просто будут битами забивать атеистов. Во славу своих богов.
13 марта, 11:24
ИИИгорь Игорь
1300101
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