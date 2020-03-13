Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T10:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568531521.html
Собянин попросил москвичей быть осторожными из-за сильного ветра
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1036x0_80_0_0_896405a6c5d573b14db6c086e55c57f6.jpg
РИА Новости

Собянин попросил москвичей быть осторожными из-за сильного ветра

10:32 13.03.2020
436
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть максимально осторожными из-за сильного ветра в пятницу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в городе ожидается облачная погода с кратковременным дождем и порывистым ветром до 20 метров в секунду.
Клещ
10 марта, 17:57
В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи
"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", - написал мэр в своем Twitter-аккаунте.
402002
Обсудить 0
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь
В Москве ожидается ветер и дождь
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Синоптик предупредила о снегопаде в Москве
Информационный экран с предупреждением о гололедице
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Девушка идет по Красной площади под порывами ветра
Синоптики рассказали о влиянии погоды на распространение вирусов
Пробки в Москве
В Москве из-за непогоды вечером ожидаются восьмибалльные пробки
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
В Москве во вторник выпало рекордное количество осадков
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом
Сотрудник пожарной части
В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
В Красноярском крае сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, ранившего ножом пассажира поезда Владивосток – Москва
Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом
Украинский военный
В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Синоптики пообещали москвичам снег в выходные
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния