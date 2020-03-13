Собянин попросил москвичей быть осторожными из-за сильного ветра

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть максимально осторожными из-за сильного ветра в пятницу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в городе ожидается облачная погода с кратковременным дождем и порывистым ветром до 20 метров в секунду.
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"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", - написал мэр в своем Twitter-аккаунте.