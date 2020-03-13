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Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
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РИА Новости

Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился

09:31 13.03.2020 (обновлено: 11:32 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Шереметьево
Пассажир в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажир в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московский список стран, после посещения которых необходимо соблюдать режим карантина из-за коронавируса, не изменился и насчитывает 7 государств, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.
"На данный момент список не изменился. Всего семь стран - это Испания, Италия, Франция, Германия, Иран, Южная Корея, Китай", - сообщили на горячей линии.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны самоизолироваться дома на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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