Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московский список стран, после посещения которых необходимо соблюдать режим карантина из-за коронавируса, не изменился и насчитывает 7 государств, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны самоизолироваться дома на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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