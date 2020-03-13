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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T11:49+0300
https://ria.ru/20200313/1568528089.html
В МЭА назвали главных неудачников "нефтяной войны"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

В МЭА назвали главных неудачников "нефтяной войны"

09:15 13.03.2020 (обновлено: 11:49 13.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Больше всего от резкого падения цен на нефть страдают союзники Саудовской Аравии по ОПЕК — Ирак, Алжир и Нигерия, заявил в интервью CNBC исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
По его словам, эти страны находятся в "очень, очень сложной ситуации" и нуждаются в финансовой поддержке со стороны мирового сообщества.

"Они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение", — сказал Бироль.

Он отметил, что в самом уязвимом положении оказался Ирак, экономика которого одна из наименее диверсифицированных среди других членов ОПЕК.
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Срыв нефтяной сделки

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Москва отказалась дополнительно снизить производство из-за распространения коронавирусной инфекции, как предлагала Саудовская Аравия.
В результате с 1 апреля с участников сделки ОПЕК+ снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия объявила, что увеличит добычу и снизит цены на сырье. Это обвалило котировки, вслед за ними упал и курс рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьФатих БиролОПЕКМеждународное энергетическое агентствоАлжир (республика)ИракНигерияЭкономика
Популярные комментарии
Главный неудачник "нефтяной войны" - россияне, в основной массе.
13 марта, 10:03
SSuppOdin
41320196
Чудеса, да и только! Саудиты подставляют своих друзей, а весь мир должен их спасать! Хммм...
13 марта, 09:24
Саша Логер
6860206
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