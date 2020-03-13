Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T09:02+0300
https://ria.ru/20200313/1568527541.html
WWF России предложил способы "карантинного" волонтерства
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

WWF России предложил способы "карантинного" волонтерства

09:02 13.03.2020
1335
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обычно волонтеры стремятся приехать в заповедник или национальный парк, чтобы помочь на месте, однако в условиях карантина, связанного с коронавирусом или мартовской волной острых респираторных заболеваний, помогать природе можно удаленно, причем востребована эта помощь значительно больше, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
"Дистанционное волонтерство может быть в том числе связано с вашей профессиональной деятельностью, и такое волонтерство сейчас особенно популярно. Вы можете делать это прямо из дома или из офиса. Например, помогать с дизайном, переводами, с решением юридических вопросов - это тоже чрезвычайно важно для заповедных территорий", - приводятся в релизе слова директора программ WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрия Горшкова.
В WWF России также отмечают, что удаленно можно разработать для заповедной территории логотип и символику, провести анкетирование, помочь с сайтом или социальными сетями.
"Сейчас дистанционных волонтеров у нас не много, но мы очень надеемся, что их будет становиться больше. Нам помогают родственники полярников, передавая архивные фотографии национальному парку, а одна девушка из МГУ обработала для нас анкеты китайских туристов и даже нашла способ с помощью друзей их перевести", - приводятся в релизе слова заместителя директора по экопросвещению и туризму национального парка "Русская Арктика" Андрея Кунникова.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев отметил, что заповедник нуждается в помощи по работе с сайтом.
"О том, какая требуется помощь, можно узнать как в самом заповеднике, так и в волонтерских центрах"- уточняется в релизе.
В этом году волонтерство стало центральной темой природоохранной акции, которая проходит под эгидой WWF России - "Час Земли".
151011
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19РоссияВсемирный фонд дикой природыОбщество
Рекомендуем
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Комиссия не нашла доказательств жестокого убийства собак в Якутске
Трубы
Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Кострому
Собака на улице города
В Нижегородской области запустят портал с анкетами бездомных животных
Красавица без рук завоевывает подиум
Красавица без рук завоевывает подиум
Гадюка Никольского
В Подмосковье не подтвердили данные о появлении новых ядовитых змей
Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин провел встречу с губернатором Костромской области
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин провел встречу с губернатором Ярославской области
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области
Мишустин оценил проект создания ЦБК на Рыбинском водохранилище
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин призвал россиян внимательно отнестись к здоровью
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей
Ракета-носитель Циклон-3
В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
00:09США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Лента новостейМолния