WWF России предложил способы "карантинного" волонтерства

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обычно волонтеры стремятся приехать в заповедник или национальный парк, чтобы помочь на месте, однако в условиях карантина, связанного с коронавирусом или мартовской волной острых респираторных заболеваний, помогать природе можно удаленно, причем востребована эта помощь значительно больше, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы ( Обычно волонтеры стремятся приехать в заповедник или национальный парк, чтобы помочь на месте, однако в условиях карантина, связанного с коронавирусом или мартовской волной острых респираторных заболеваний, помогать природе можно удаленно, причем востребована эта помощь значительно больше, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы ( WWF ) России.

"Дистанционное волонтерство может быть в том числе связано с вашей профессиональной деятельностью, и такое волонтерство сейчас особенно популярно. Вы можете делать это прямо из дома или из офиса. Например, помогать с дизайном, переводами, с решением юридических вопросов - это тоже чрезвычайно важно для заповедных территорий", - приводятся в релизе слова директора программ WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрия Горшкова.

В WWF России также отмечают, что удаленно можно разработать для заповедной территории логотип и символику, провести анкетирование, помочь с сайтом или социальными сетями.

"Сейчас дистанционных волонтеров у нас не много, но мы очень надеемся, что их будет становиться больше. Нам помогают родственники полярников, передавая архивные фотографии национальному парку, а одна девушка из МГУ обработала для нас анкеты китайских туристов и даже нашла способ с помощью друзей их перевести", - приводятся в релизе слова заместителя директора по экопросвещению и туризму национального парка "Русская Арктика" Андрея Кунникова.

Директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев отметил, что заповедник нуждается в помощи по работе с сайтом.

"О том, какая требуется помощь, можно узнать как в самом заповеднике, так и в волонтерских центрах"- уточняется в релизе.