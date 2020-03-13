Циклон с Охотского моря принесет снегопад на Камчатку и Курилы

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Циклон принесет на Циклон принесет на Камчатку Курилы сильный снег, метель и штормовой ветер, сообщают региональные главки МЧС РФ.

"К берегам Камчатки со стороны Охотского моря приближается очередной циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 13 на 14 марта 2020 года под влияние атмосферного вихря попадут четыре района полуострова", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе, в Елизовском и Усть-Большерецком районах прогнозируется умеренный, местами сильный снег, метель, ветер — 17-22 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду.

По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, 14 марта на территории Северо-Курильского района ожидаются снег с дождём, днём - снег, усиление ветра до 25-30 метров в секунду, метель. Властям направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.