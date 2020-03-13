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Циклон с Охотского моря принесет снегопад на Камчатку и Курилы
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РИА Новости

Циклон с Охотского моря принесет снегопад на Камчатку и Курилы

08:33 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина убирает снег
Мужчина убирает снег
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мужчина убирает снег. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Циклон принесет на Камчатку и Курилы сильный снег, метель и штормовой ветер, сообщают региональные главки МЧС РФ.
"К берегам Камчатки со стороны Охотского моря приближается очередной циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 13 на 14 марта 2020 года под влияние атмосферного вихря попадут четыре района полуострова", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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В Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе, в Елизовском и Усть-Большерецком районах прогнозируется умеренный, местами сильный снег, метель, ветер — 17-22 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду.
По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, 14 марта на территории Северо-Курильского района ожидаются снег с дождём, днём - снег, усиление ветра до 25-30 метров в секунду, метель. Властям направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Спасатели не исключают возможности осложнения обстановки на дорогах и нарушений в системе электроснабжения.
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Охотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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