Лидеры Японии и США провели телефонные переговоры

ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Премьер Японии Абэ Синдзо провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По его данным, два лидера, предположительно, обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и экономическую ситуацию в мире. Поднимался ли вопрос о переносе летних Олимпийских игр в Токио, неизвестно.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Тома Бах заявил, что МОК будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Вместе с этим японский министр по делам Олимпийских игр в Токио Хасимото Сэйко заявила, что данный вопрос пока не рассматривается, но окончательное решение остается за МОК.
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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