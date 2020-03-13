Лидеры Японии и США провели телефонные переговоры

Ранее глава Международного олимпийского комитета Тома Бах заявил, что МОК будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Вместе с этим японский министр по делам Олимпийских игр в Токио Хасимото Сэйко заявила, что данный вопрос пока не рассматривается, но окончательное решение остается за МОК.