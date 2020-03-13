В Якутске проверяют нападение агрессивной собаки на девушку

В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городе Якутске в микрорайоне "Птицефабрика" агрессивная собака напала на молодую девушку.
"Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции 1 МУ МВД России "Якутское". Хозяева собаки, напавшей на 19-летнюю девушку в микрорайоне Птицефабрика, установлены. Проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. Было усыплено более 200 собак и кошек, которые имели контакт с зараженным животным.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
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