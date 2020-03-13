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В Якутске проверяют нападение агрессивной собаки на девушку
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РИА Новости

В Якутске проверяют нападение агрессивной собаки на девушку

06:09 13.03.2020
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© Pixabay / Andr SommerhСобака
Собака
© Pixabay / Andr Sommerh
Собака. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. МВД проверяет нападение на девушку агрессивной собаки в Якутске, где в пункте передержки животных был выявлен вирус бешенства и усыплены ветеринарами свыше 100 собак и кошек, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городе Якутске в микрорайоне "Птицефабрика" агрессивная собака напала на молодую девушку.
"Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции 1 МУ МВД России "Якутское". Хозяева собаки, напавшей на 19-летнюю девушку в микрорайоне Птицефабрика, установлены. Проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. Было усыплено более 200 собак и кошек, которые имели контакт с зараженным животным.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.
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Республика Саха (Якутия)Владимир СолодовСардана АвксентьеваЯкутскПроисшествия
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