В Якутске проверяют нападение агрессивной собаки на девушку

В пятницу пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городе Якутске в микрорайоне "Птицефабрика" агрессивная собака напала на молодую девушку.

"Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции 1 МУ МВД России "Якутское". Хозяева собаки, напавшей на 19-летнюю девушку в микрорайоне Птицефабрика, установлены. Проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. Было усыплено более 200 собак и кошек, которые имели контакт с зараженным животным.