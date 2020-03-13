Глава британской BT Янсен заразился коронавирусом

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Коронавирус был диагностирован в четверг у главы британской телекоммуникационной компании BT Group Филипа Янсена. Топ-менеджер в соответствии с рекомендациями медиков немедленно самоизолировался и намерен работать удаленно, говорится в сообщении компании.

"Исполнительный директор BT Group Филип Янсен во второй половине четверга был положительно протестирован на COVID-19, после чего последовал протоколу управления здравоохранения Англии по самоизоляции", - говорится в сообщении компании.

Сам Янсен, несмотря на болезнь, намерен работать из дома.

"С учетом того, что симптомы болезни у меня проявляются слабо, я продолжу руководить BT, но буду работать с моей командой удаленно на протяжении предстоящей недели. Остановок в работе не будет", - приводятся слова главы компании в заявлении.

Также Янсен отметил, что в понедельник принимал участие во встрече с представителями рынка мобильной связи. Всех участников той встречи в настоящее время информируют о произошедшем, а также рекомендуют самоизолироваться.