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Глава британской BT Янсен заразился коронавирусом
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РИА Новости

Глава британской BT Янсен заразился коронавирусом

03:45 13.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Коронавирус был диагностирован в четверг у главы британской телекоммуникационной компании BT Group Филипа Янсена. Топ-менеджер в соответствии с рекомендациями медиков немедленно самоизолировался и намерен работать удаленно, говорится в сообщении компании.
"Исполнительный директор BT Group Филип Янсен во второй половине четверга был положительно протестирован на COVID-19, после чего последовал протоколу управления здравоохранения Англии по самоизоляции", - говорится в сообщении компании.
Сам Янсен, несмотря на болезнь, намерен работать из дома.
"С учетом того, что симптомы болезни у меня проявляются слабо, я продолжу руководить BT, но буду работать с моей командой удаленно на протяжении предстоящей недели. Остановок в работе не будет", - приводятся слова главы компании в заявлении.
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Также Янсен отметил, что в понедельник принимал участие во встрече с представителями рынка мобильной связи. Всех участников той встречи в настоящее время информируют о произошедшем, а также рекомендуют самоизолироваться.
В офисе BT проведена уборка, а также ведется работа с теми, кто контактировал с топ-менеджером.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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