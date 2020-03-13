Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах

Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже

МОСКВА,13 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Америка закрывает двери для иностранцев, общительные итальянцы не приближаются друг к другу на улицах, рукопожатия и приветственные поцелуи стали дурным тоном — мир стремительно меняется. О том, как в разных странах справляются с кризисной ситуацией и паникой, — в материале РИА Новости.

"На руки выдают три блока воды"

Еще неделю назад Дональд Трамп хвастался, что в США самый низкий уровень распространения коронавируса, и призывал американцев не поддаваться панике. Для большей убедительности он рассказал, что лично контактировал с больными, но зараза его не затронула.

"Главное, мойте руки!" — советовал Трамп.

Систему здравоохранения США он назвал самой подготовленной к любой эпидемии и заверил сограждан, что чрезвычайных мер для борьбы с вирусом не понадобится. Но оптимизма у американского лидера поубавилось после того, как ВОЗ объявила о пандемии. Через несколько часов Трамп закрыл въезд в страну для граждан Евросоюза. Под запрет не попали только британцы.

© REUTERS / Tom Brenner Президент США Дональд Трамп во время прямой телевизионной трансляции о пандемии коронавируса Covid-19, Вашингтон © REUTERS / Tom Brenner Президент США Дональд Трамп во время прямой телевизионной трансляции о пандемии коронавируса Covid-19, Вашингтон

На 13 марта количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек. В штате Нью-Йорк губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, в некоторых районах закрыты школы и университеты.

"В самом Нью-Йорке коронавирус — одна из основных обсуждаемых тем. Но паники нет. Народ скупает маски, спирт для рук, влажные салфетки. В некоторых магазинах ввели ограничения на покупку питьевой воды: сейчас в одни руки отпускают только три блока", — рассказывает житель мегаполиса Рафаэль Саттаров.

Собеседник РИА Новости работает в консалтинговой компании, где сотрудников уже переводят на удаленную работу.

"Сложности возникли с тем, что на рабочих компьютерах в офисе хранятся базы данных. Переносить их на домашний десктоп — риск с точки зрения информационной безопасности. Работодатель пока тестирует схему работы с базами из дома", — объясняет Саттаров.

Как будет оплачиваться удаленка, тоже не совсем понятно. Поскольку мера вынужденная, коллеги Рафаэля рассчитывают, что ничего не потеряют в зарплате. "Нас никто не просит брать отпуск или больничный за свой счет", — уточнят собеседник агентства.

Официального запрета на массовые мероприятия в США нет. Хотя в стране — разгар предвыборной кампании, и многим хотелось бы поучаствовать в агитационной деятельности.

© AP Photo / Luca Bruno Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия © AP Photo / Luca Bruno Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия

"Держаться подальше от людей с кашлем"

Власти Индии тоже ограничили въезд в страну иностранцам. С 13 марта приостановлено действие всех туристических виз.

Для путешественников ввели обязательный двухнедельный карантин. Всего в стране зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом.

"Люди продолжают ходить на работу, в магазины, посещают мероприятия, — рассказывает Нандан Унникришнан. — Перебоев с продуктами и медикаментами нет. Речи о работе из дома не идет. В Дели продолжается обычная жизнь. Лишь иногда на улицах городов можно встретить прохожих в масках".

По словам собеседника РИА Новости, паники не возникло благодаря социальной рекламе и информационным буклетам, которые сейчас распространяются по всей стране.

"При звонке по мобильному телефону первые 15 секунд транслируется предупреждение о коронавирусе с рекомендациями чаще мыть руки, держаться подальше от людей с кашлем, в очередях стоять на расстоянии двух метров друг от друга. В целом население в курсе", — говорит Унникришнан.

Единственный индийский штат, где действуют повышенные меры предосторожности, — Керала. Некоторые районы там закрыты на карантин. Но объясняется это тем, что штат не в первый раз сталкивается с распространением инфекции, власти имеют опыт борьбы с эпидемиями.

"В Керале закрыты школы, детские сады. Жителям советуют без надобности не посещать общественные места. Власти просто боятся повторения предыдущих кризисов, а потому сразу действуют жестко. Впрочем, многие учебные заведения до конца марта закрыты и в Дели", — поясняет Нандан Унникришнан.

Собеседник агентства отмечает, что система здравоохранения в Индии неоднородна. Например, на севере она слабовата, но если там удастся сдержать эпидемию, то и столица выстоит.

© Фото : предоставлено Александром Дунаевым Магазин в Италии © Фото : предоставлено Александром Дунаевым Магазин в Италии

Во французской стороне

На юго-востоке Франция граничит с районами Италии, где зафиксирован очаг заболеваний Covid-19. Однако местные власти никакой тревоги не выказывают. Это возмущает многих собеседников РИА Новости.

"Европа больна, Запад болен! Мы, французы, проявляем невероятную слабость. Правительство не делает ничего, чтобы сдержать, ограничить распространение вируса", — негодует житель Парижа Тьерри.

Реакцией властей недоволен не только он, но и многие его друзья, знакомые и соседи.

"Пандемия рано или поздно затронет Францию. Но пока мы рассчитываем на то, что министр здравоохранения хотя бы поднимет уровень угрозы коронавируса до третьего, самого высокого. Тогда мы сможем работать из дома", — тревожится Тьерри. Сейчас ему приходится каждый день идти на службу в многолюдный деловой район Ла Дефанс в пригороде Парижа.

© Фото : предоставлено Александром Дунаевым Улицы Рима © Фото : предоставлено Александром Дунаевым Улицы Рима

Накануне вся страна замерла перед телевизорами, слушая обращение к гражданам Эммануэля Макрона. Многие возмущались, что президент вовремя не проинформировал соотечественников о ситуации вокруг коронавируса.

"Во Франции психоз. Италия, наш сосед, вот-вот догонит Китай! А у нас нет ни масок, ни медикаментов, ни обеззараживающих гелей. Нельзя пойти в гости к друзьям, но зато разрешены футбольные матчи", — не скрывает возмущения Тьерри.

Многие напуганы и без надобности не выходят из дома. Привычные для французов поцелуи в щечку при встрече исчезли из обихода.

"У нас нет иллюзий по поводу наших мягкотелых чиновников в правительстве. Многие из них некомпетентны и не могут разъяснить даже элементарных правил гигиены при пандемии. Давно надо было закрыть границы, как это сделала Россия", — высказывает свое мнение парижанин.

Вероника — еще одна собеседница РИА Новости во Франции — учится в университете Париж Дидро. Пока среди ее сокурсников зараженных коронавирусом нет.

"Некоторые преподаватели отменяют занятия по своей инициативе. Рекомендуют не распечатывать курсовые работы или домашние задания, а отправлять педагогам по электронной почте. Якобы это помогает минимизировать контакты", — рассказывает Вероника.

Медленный возврат к нормальности

Пока весь мир противостоит вырвавшемуся из Китая коронавирусу, в самой Поднебесной ситуация понемногу улучшается. Больничные палаты, несколько недель назад переполненные пациентами, почти опустели. За пределами провинции Хубэй, где в декабре была зафиксирована первая вспышка, эпидемия практически прекратилась. Но людям все равно советуют держаться друг от друга на дистанции и носить маски.

Медицина в Китае не бесплатная. Тесты на коронавирус стоят до 370 юаней (53 доллара). Но дорогостоящие процедуры, как, например, насыщение крови кислородом, оплачивало государство. На это ушло около 110,48 миллиарда юаней.

"В Шанхае до недавних пор было закрыто каждое второе заведение общепита. Те, что работали, продавали еду только на вынос и доставляли курьерами", — рассказал РИА Новости студент Шанхайского университета финансов и экономики Владислав, пересидевший эпидемию в Китае.

По словам собеседника агентства, в городе постепенно открываются небольшие кафе и забегаловки. Посетителям только нельзя садиться рядом. "В крупных закусочных типа Starbucks и McDonalds, а также на входе в торговые центры, многие из которых уже принимают посетителей, проверяют температуру, наличие маски и чаще всего брызгают на руки посетителю санитайзером", — добавляет он.

© REUTERS / Aly Song Люди в защитных в парке в Шанхае © REUTERS / Aly Song Люди в защитных в парке в Шанхае

В некоторых китайских университетах возобновились занятия в режиме онлайн, но в классы студентов возвращать не спешат. И тем не менее жизнь постепенно возвращается в привычное русло. По мнению Владислава, преодоление кризиса — во многом результат безропотного подчинения китайцев строгим правилам.

Южная Корея, чье правительство особенно хвалят за умение минимизировать ущерб от эпидемии, тоже приходит в себя. Работают бары и рестораны. При этом власти, с одной стороны, призывают всех соблюдать "социальное дистанцирование". А с другой — пытаются поддерживать ресторанный бизнес, выделяя субсидии и лично обедая в заведениях, прошедших дезинфекцию.

В некоторых столовых и закусочных (поскольку ходить на работу и обедать большинству по-прежнему приходится) изобретают способы избежать тесного контакта посетителей друг с другом. Устанавливают, например, перегородки на столах, чтобы люди не дышали в лицо сидящего напротив.

Несоблюдение правил по-прежнему влечет большие неприятности. Раньше наказывали только за отказ от госпитализации или помещения в карантин — штрафом до десяти миллионов вон (около 8,2 тысячи долларов США) или годом лишения свободы. В начале марта к этим мерам добавили штраф в три миллиона вон (около 2,5 тысячи долларов) за отказ проходить медицинское обследование при соответствующей рекомендации.